Em quarentena, jogador do Real Betis diverte seguidores com piadas

Em meio a pandemia do novo coronavírus, denominado COVID-19, grande parte dos campeonatos de futebol, ao redor do mundo, foram interrompidos. E na Espanha não foi diferente. A Liga Espanhola decidiu, na última terça-feira (13), suspender o campeonato de futebol nacional por, pelo menos, duas semanas. Com a paralisação, os jogadores se adaptam para levar o protagonismo que tinham dentro dos campos, para dentro de suas próprias casas. Joaquín Sánchez, por exemplo, decidiu aproveitar o tempo em quarentena para entreter os torcedores do Betis.

Sánchez afirmou que teve a ideia de contar piadas e produzir vídeos engraçados após um atendente da Amazon questioná-lo, durante o período de reclusão, sobre o período no qual o jogador se encontraria em casa para receber o envio de uma compra pendente. "Tenho piadas para os próximos 25 dias que nos restam em casa", disse o jogador.

O Betis notou o sucesso dos vídeos de seu atleta e decidiu reuni-los em uma única gravação de quase dois minutos. O assunto das piadas são diversos. Sánchez já falou de sua sogra e, no mais recente, se vestiu de mulher com o intuito de dublar "Bamboleo", de Gipsy Kings.

Tendo em vista o alcance de suas publicações, o atacante não perdeu tempo para conscientizar seus seguidores. O atleta recomendou que as pessoas permaneçam em casa e sigam as recomendações das autoridades governamentais de seu país.