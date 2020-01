Em Santos, estátua de Pelé amanhece com a camisa 24 da seleção brasileira

A estátua de Pelé, localizada em Santos, litoral de São Paulo, amanheceu nesta quinta-feira (16) com a camisa número 24 da seleção brasileira. A ação acontece quase uma semana depois do número ter virado polêmica por conta de uma piada homofóbica do diretor de futebol do Corinthians.

Com medo de represália, o grupo responsável pela ação em Santos preferiu não se identificar. A iniciativa visa combater a homofobia no futebol. No Corinthians, o diretor Duílio Monteiro precisou pedir desculpas por falar que jogador do clube não veste a camisa número 24. A frase foi dita durante a apresentação do volante colombiano Victor Cantillo.

"Quero me desculpar pela brincadeira infeliz e informal que fiz durante a apresentação do atleta Victor Cantillo. O Corinthians é o time do povo, o time das minorias, o time de todos. Sempre usa a sua marca a favor de campanhas contra qualquer tipo de preconceito", disse o diretor.