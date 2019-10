Em templo budista, Neto provoca o Palmeiras: 'Que nunca ganhe o Mundial'

Corintiano fanático, o apresentador e comentarista Neto voltou a provocar o Palmeiras. Neste domingo, durante a visita a um templo budista em Foz do Iguaçu com a esposa Sandra Nicolau, o ex-jogador do Corinthians publicou um vídeo em sua conta no Instagram com um pedido inusitado: que o Palmeiras nunca seja campeão mundial.

No vídeo, Neto diz que, como já encontrou a mulher da sua vida, ele gostaria de fazer outro pedido a Buda. O desejo dele não tinha a ver com o Corinthians, mas sim com o principal rival da equipe alvinegra.

"O meu pedido já foi realizado, que foi encontrar a mulher da minha vida, que está aqui comigo. Meu outro pedido aqui no templo de Buda vocês vão achar que é para o Corinthians ser tricampeão do mundo ou para o Corinthians ser campeão brasileiro. Não! Meu pedido para Buda é o seguinte: o Palmeiras nunca vai ter título mundial. Esse é meu pedido, com incenso e com tudo. Corinthians! Grande Buda!", disse, em tom de deboche.

Neto alfineta o Palmeiras com frequência. Recentemente, o ídolo corintiano parabenizou ironicamente o meia palmeirense Lucas Lima pela seca de gols. O jogador ainda não balançou as redes pelo time alviverde neste ano e completou um ano sem fazer um gol.

Irreverente e polêmico, Neto não deixou de zoar o Palmeiras nem em seu aniversário de 53 anos, comemorado no início de setembro. Na ocasião, o apresentador de Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, celebrou a data com uma brincadeira em seu programa. Ao cortar o bolo, ele pegou um pedaço de papel que dizia a seguinte mensagem: "o Palmeiras não tem Mundial".