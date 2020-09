Em trote no novo time, jogador japonês canta música de desenho animado

O elenco do Villarreal, da Espanha, fez uma brincadeira no último fim de semana para receber o reforço japonês Takefusa Kubo, que foi emprestado pelo Real Madrid. O meia de 19 anos recebeu como trote dos companheiros a missão de cantar diante de todo o elenco a música tema do popular programa de TV japonês Doraemon, um desenho animado de muito sucesso criado na década de 1970.

Embora tímido, o japonês aceitou a missão e cantou diante dos companheiros, que acompanharam a música batendo palmas e depois riram do momento. Kubo chegou ao clube junto com mais dois reforços principais, Francis Coquelin e Dani Parejo. O Villarreal está em pré-temporada e vive a expectativa de neste ano disputar a Liga Europa.

Na última temporada, Kubo esteve emprestado pelo Real Madrid ao Mallorca. Mesmo com o rebaixamento do ex-clube, o japonês se destacou e chamou a atenção de diversas outras equipes, como Bayern de Munique e PSG. O Real, no entanto, quis emprestá-lo apenas a times da Espanha, como forma de dar mais experiência ao jovem no próprio futebol local.