Em vídeo, Bundesliga convida brasileiros a acompanharem reestreia

Para atrair o público brasileiro para acompanhar a reestreia do Campeonato Alemão após a paralisação pela pandemia, a direção da Bundesliga divulgou nesta quinta-feira um vídeo especial. O material conta rapidamente curiosidades sobre todos os 18 times participantes e destaca sobre cada um deles possíveis relações com o público brasileiro, como a presença de compatriotas e até a curiosa ligação entre as cidades de Freiburg e Nova Friburgo.

O futebol na Alemanha voltará no próximo sábado, com o clássico em Dortmund entre Borussia e Schalke. O time da casa é apresentado no vídeo com destaque para Reus, Sancho e Haaland. Já o Schalke, tem como citação especial o histórico de já ter sido a casa de 14 jogadores brasileiros em sua história.

Veja o vídeo: