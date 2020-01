Em vídeo, menino 'especial' vibra por Gabigol, que faz convite

O anúncio da permanência de Gabigol, agora comprado em definitivo pelo Flamengo, agitou o dia dos rubro-negros nesta terça-feira. O clima é de empolgação com o artilheiro, e muitos aproveitam para registrar as reações nas redes sociais. No Twitter, uma torcedora publicou um vídeo do irmão de 12 anos, que é especial, indo ao delírio ao saber da contratação do ídolo.

contei pro meu irmão de 12 anos que é especial que o @gabigol agora era nosso e essa foi a reação dele @Flamengo @gabigol #PodeLevantarAPlaquinha pic.twitter.com/N3wTPM0vkm — ⅒ (@laurensgirlff) January 28, 2020

O atacante não demorou a comentar o vídeo. Cerca de uma hora depois, Gabigol citou a publicação e convidou a criança a marcar presença no estádio: “Espero você no Maraca, meu amiguinho!”.

Espero você no Maraca meu amiguinho! ❤️ https://t.co/czg9nWXybn — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 28, 2020