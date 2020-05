VÍDEO: Goleiro do Atlético de Madrid mostra habilidade no basquete

O goleiro Jan Oblak, do Atlético de Madrid, mostrou toda sua aptidão no basquete durante o período de suspensão do Campeonato Espanhol. Em um vídeo, o jogador se encontra sentado num gramado, a certa distância de uma cesta, onde arremessa bolas oficiais da competição nacional, com uma mão só.

Oblak foi contratado pela equipe madrilenha em 2014, ano da quebra do jejum de títulos do Campeonato Espanhol, que perdurava há 18 anos. Desde sua chegada, o goleiro participou da conquista da Supercopa da Espanha, da Liga Europa e da Supercopa Europeia.

O Atlético de Madrid voltou a treinar no último sábado (09), em seu centro de treinamento, três dias depois de os jogadores serem submetidos a testes para o novo coronavírus (covid-19). Os atletas realizaram as atividades respeitando as regras de distanciamento social.

Segundo anunciou a LaLiga, organizadora do torneio nacional, os jogos serão retomados a partir do dia 20 de junho. Com 45 pontos, o Atlético de Madrid ocupa o quinto lugar na tabela de classificação, fora, portanto, do grupo que garante vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O Barcelona é o líder, com 58 pontos.