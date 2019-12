Emerson, lateral da seleção, vira 'Papai Noel' na zona leste de São Paulo

O lateral-direito Emerson Royal está curtindo as suas férias em São Paulo. O jogador da seleção brasileira e do Betis aproveitou a sua passagem no Brasil para voltar às origens. Ele visitou o bairro Emerlino Matazarro, na zona leste da capital paulista, onde nasceu e foi criado. Por lá, virou "Papai Noel" e presenteou crianças durante o Natal.

"Eu sou nascido e crescido na favela e tenho muito orgulho das minhas origens. Sempre que posso, tento passar um tempo com o pessoal porque sou grato por tudo o que vivi na minha infância. Ver o sorriso no rosto de uma criança não tem preço e esse gesto é o mínimo que eu poderia fazer neste dia tão especial", afirmou o atleta, que está aproveitando a pausa no Campeonato Espanhol para visitar o Brasil.

"Sei bem como é difícil a vida dos jovens carentes no Brasil e uma ação como essa pode ser inesquecível e virar uma inspiração para uma criança. É muito gratificante estar aqui e desfrutar um pouco da minha folga com eles. Tenho apenas alguns dias livres, mas ter esse contato com a criançada me faz muito bem", disse o jogador.

Além de distribuir presentes, Emerson organizou um evento com brinquedos e comida. As crianças puderam se divertir com pula-pula, futebol de sabão, pipoca, doces e bebidas, em um campo localizado na favela do Buraco Quente.

Em campo, Emerson defende a camisa do Betis desde o início de 2019. Ele foi relevado pela Ponte Preta e teve boa passagem pelo Atlético-MG no Brasil. Pela seleção brasileira, o jogador foi chamado por Tite para disputar os amistosos contra Argentina e Coreia do Sul.