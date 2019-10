Empate do Corinthians com o Athletico revolta torcedores: 'Vergonha'

Corinthians e Athletico-PR empataram por 2 a 2 na noite desta quinta-feira, na Arena em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, com os quatro gols marcados na etapa inicial. A partida não agradou os torcedores alvinegros, que usaram as redes sociais para criticar o clube.

O resultado deixou o Corinthians com 43 pontos na tabela do competição. Já o time paranaense, garantido na Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil, continua em nono lugar, com 35 pontos.

Nas redes sociais, os torcedores reagiram. "O futebol do Corinthians me obriga a estar sempre irritado com tudo", "quem sabe se o Athletico tivesse 28 desfalques ao invés de 15 a gente ganhasse. Uma vergonha absurda o Corinthians no momento", "nem o Guardiola faria esse time jogar bola, ridículo", comentaram alguns dos internautas.

Confira a repercussão: