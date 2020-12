Emperuer? Palmeiras erra na camisa o nome de zagueiro Alan Empereur

O zagueiro Alan Empereur, do Palmeiras, usou uma camisa com o nome errado durante o clássico deste sábado contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Em vez da grafia certa, o defensor tinha no uniforme o nome Emperuer. O erro ficou claro durante a transmissão da TV.

Embora seja comum os jogadores trocarem de uniforme no intervalo, Empereur continuou no segundo tempo com a camisa escrita com o Emperuer nas costas. Fora esse episódio, o jogador também foi protagonista de outro momento curioso no partida, já no fim, quando se lesionou e precisou ser substituído pelo chileno Kuscevic.

Empereur deixaria o time para dar lugar ao colega, mas o quarto árbitro cometeu um erro. Em vez de apresentar o número 33 para indicar a saída do zagueiro, foi utilizado o 6, que é a camisa utilizada pelo defensor na Libertadores. Após o erro ser esclarecido, a alteração foi feita.