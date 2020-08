Empresa aponta aumento na procura por camisas de PSG e Bayern de Munique

O sucesso de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões fez com que a procura por camisas de ambos os clubes aumentasse no Brasil. Isso de acordo com uma pesquisa da OLX, que comparou a busca pelas peças internacionais entre os meses de julho e agosto.

Segundo o levantamento, o interesse por camisas do Paris Saint-Germain já era alto. Em julho, o item se encontrava dentre os três mais pesquisados da plataforma. Contudo, Barcelona e Real Madrid estavam à frente, em primeiro e segundo lugar, respectivamente. A busca pelo manto dos Bávaros, por sua vez, sequer se encontrava entre as 10 camisas mais pesquisadas.

No entanto, em agosto, em decorrência do bom desempenho das equipes nas fases finais da Liga dos Campeões o cenário mudou. O Paris Saint-Germain assumiu a liderança e acumula 22% das buscas por camisas de times internacionais na plataforma. Já o Bayern entrou no ranking dos 10 mais pesquisados. O clube alemão encontra-se na 9ª colocação, à frente do Boca Juniors, da Argentina, em décimo.

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique disputam a taça da Liga dos Campeões, neste domingo. Essa é a primeira vez que a equipe parisiense chega à final do torneio.

Confira o ranking das camisas de times internacionais mais pesquisadas na OLX em agosto:

1. Paris Saint-Germain: 22%

2. Barcelona: 19%

3. Real Madrid: 11%

4. Juventus: 8%

5. Milan: 6%

6. Liverpool: 6%

7. Inter de Milão: 4%

8. Manchester United: 4%

9. Bayern de Munique: 4%

10. Boca Juniors: 4%