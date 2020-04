Empresário do Barcelona doa dez toneladas em live de Bell Marques

Uma semana após superar a covid-19, André Cury, representante do Barcelona no Brasil, doou dez toneladas de alimentos para comunidades em São Paulo e na Bahia por intermédio de uma live organizada pelo cantor Bell Marques, vista por mais de cinco milhões de pessoas.

Cury se junta desta forma a jogadores brasileiros que atuaram pela equipe catalã como Neymar, Paulinho e Philippe Coutinho, todos negociados sob sua orientação. O astro do Barcelona colaborou com um milhão de dólares (cerca de R$ 5,7 milhões) para combater o coronavírus por intermédio da UNICEF.

O ex-volante do Corinthians, atualmente no futebol chinês, ajudou com oito toneladas de alimentos, enquanto Coutinhos distribuiu cestas básicas por bairros do Rio de Janeiro.

No fim do mês passado, os jogadores do Barcelona, liderados por Lionel Messi, aceitaram ter 70% de desconto em seus salários para que os funcionários do clube pudessem permanecer com 100% de seus vencimentos.