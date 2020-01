Empresário italiano fecha acordo com CR7 para criar linha de óculos

O empresário italiano Lapo Elkann fechou nesta quarta-feira (29) um acordo com o craque Cristiano Ronaldo, da Juventus, para criar uma linha de óculos inspirada no jogador português.

"A primeira coleção CR7 Eyewear foi totalmente inspirada e projetada para Cristiano Ronaldo e será apresentada por ocasião do Mido 2020 e estará disponível no mercado a partir da primavera-verão de 2020", anunciou a Italia Independent, empresa do herdeiro do grupo Fiat.

O camisa 7 da Velha Senhora é uma estrela nas redes sociais. No Instagram, o português tem 200 milhões de seguidores, sendo a primeira pessoa a atingir a marca. Já no Twitter, o astro tem 82,3 milhões de seguidores.

Um estudo da empresa SEMrush analisou que o craque Cristiano Ronaldo foi o jogador mais pesquisado na internet em 2019, com uma média de 870,5 mil pesquisas por mês. "Hoje para mim e para toda a Italia Independent é um dia para ser lembrado: ter obtido a licença para fazer os óculos de CR7 é uma peça de importância extraordinária em nosso caminho de crescimento.

"Cristiano é acima de tudo um homem excepcional e o fato de poder trabalhar com ele é algo que enche meu coração de orgulho e felicidade. Mal posso esperar para começar isso", declarou Elkann./Com informações da agência ANSA