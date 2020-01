Empresário promete doações para fundação de Borja a cada gol do atacante

O atacante Miguel Borja ganhou uma motivação extra para fazer gols pelo seu novo time, o Junior Barranquilla: o empresário colombiano Christian Dáez publicou um vídeo em seu Twitter em que promete doar dinheiro à fundação mantida pelo atleta a cada gol que ele marcar pelo time colombiano.

Ao lado de Borja na gravação, Dáez diz que irá doar 5 milhões de pesos colombianos (R$ 6.244,56) por cada gol no Campeonato Colombiano; 10 milhões de pesos (R$ 12.489,11) por gols no estádio do Junior Barranquilla na Libertadores, e 15 milhões de pesos (R$ 18.733,67) por gols fora de casa no torneio continental.

A organização de caridade de Borja, que leva o nome do jogador, atua em Tierralta, terra natal dele, ajudando crianças em situação de vulnerabilidade social. "Para que ele, com esse aporte, vá e faça obras em sua fundação", afirmou Dáez sobre o destino do dinheiro que doará.

Borja foi para o Junior Barranquilla após três anos no Palmeiras, sem brilhar no time alviverde como o esperado. O acordo entre os clubes foi de empréstimo, mas a equipe colombiana será obrigada a comprar 50% dos direitos do jogador caso ele alcance algumas metas (marcar 22 gols no ano e jogar 75% dos jogos da temporada).