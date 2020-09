Encontro cheio da carisma: Roger Milla deseja felicidades a Valderrama

O Twitter teve nesta quarta-feira uma mensagem muito especial para quem acompanhou o futebol nas décadas de 1980 e 1990. O ex-atacante camaronês Roger Milla deixou na rede social um recado especial de aniversário ao ex-meia colombiano Carlos Valderrama, que completou aniversário de 59 anos na data.

Em espanhol, o camaronês marcou o amigo no Twitter e lhe desejo felicidades. "Feliz aniversário meu irmão Valderrama. Saudações para toda a Colômbia. Espero que em breve venha me visitar em Camarões. Um abraço", escreveu Milla. A postagem atraiu vários comentários de internautas, com lembranças à carreira de ambos e em especial à Copa do Mundo da Itália, de 1990.

Naquela competição os dois estiveram em campo e foram destaques pelas suas seleções. Nas oitavas de final, Camarões e Colômbia se enfrentaram e o time africano levou a melhor, ao vencer por 2 a 1 na prorrogação. Milla marcou os dois gols camaroneses.