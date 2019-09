Enquete: 'Os Técnicos brasileiros estão ultrapassados?

Uma entrevista do técnico do Flamengo, Jorge Jesus, concedida no ano passado repercutiu no Brasil nesta quarta-feira. Na ocasião, o português disse que os treinadores brasileiros haviam sido ultrapassados pelos europeus.

Agora, o FERA quer saber a sua opinião:

A declaração de Jorge Jesus também repercutiu entre os treinadores. O técnico Cuca, do São Paulo, foi questionado sobre a declaração do português e evitou polêmica, mas não concordou. O comandante tricolor deu uma longa resposta e disse que não se sente "de forma alguma ultrapassado".

"As coisas têm que ser divididas. Seria muito fácil eu vir aqui e rebater o que ele falou. Essa entrevista foi na Arábia, no ano passado. Tem muita gente pensando que ele está no Brasil falando mal do técnico brasileiro. Ele estava no Al-Hilal falando para uma TV ou um jornal francês, que divulgou agora. Acho que essa pergunta que você me faz poderia ser feita para o Jorge Jesus, agora que ele tem um conhecimento maior do futebol brasileiro e dos treinadores, ainda que não tenha enfrentado todos. Ele vai poder dizer se teve alguma dificuldade com algum time ou se os treinadores estão ultrapassados", disse Cuca.

Comandado por Jesus, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com oito pontos à frente do São Paulo, quinto colocado.