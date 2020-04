Entenda a história do Getafe, clube que tem relação direta com a aviação espanhola

O escudo do Getafe CF presta homenagem à tradição aeronáutica do município em que o clube está localizado. A região ficou conhecida como o “berço” da aviação espanhola, já que abriga a Base Aérea de Getafe, uma das primeiras estações aéreas militares da Espanha, inaugurada em 1911.

O local sustentou a economia da cidade durante anos e muitos de seus cidadãos possuem vínculo com aviação, já que as forças aéreas e as fábricas, sediadas no perímetro da região, empregaram milhares de pessoas.

A homenagem foi elaborada em 1967, quando o escudo do Município de Getafe foi redesenhado pelo vereador Jesús Martínez, tendo em vista, que a Base Aérea da cidade, foi construída cerca de duas décadas antes da construção do aeroporto internacional de Madrid. O escudo do clube, fundado em 1983, foi definido com uma representação da bandeira do município e, portanto, os aviões estão vinculados à equipe, desde sua fundação.

Nenhum outro clube do Campeonato Espanhol possui referências à aviação do país. O que mais se aproxima desse vínculo, é o Atlético de Madrid, que possui raízes entrelaçadas à Força Aérea Espanhola. Entre 1939 e 1947, a equipe era chamada de Atlético Aviación, mas os resquícios dessa ligação desapareceram do escudo.

O Getafe CF ocupa a quarta posição da competição nacional, com 46 pontos conquistados em 27 rodadas, e está próximo de garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Atrás dele, classificados para a Liga Europa, estão Atlético de Madrid, com 45 pontos, e Real Sociedad, com 43.