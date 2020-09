Entrevistado pela própria mulher, jogador faz homenagem após gol

O Campeonato Brasileiro da Série B teve na noite desta terça-feira um momento romântico e ao mesmo tempo emocionante. O atacante Leandro Kivel, do Confiança, voltou a jogar e a marcar depois de um ano e meio afastado por causa de uma grave lesão. Por uma coincidência, após a partida o jogador deu entrevista justamente para a mulher, Tâmara Oliveira, que atua como repórter nos jogos da equipe.

"Eu peço desculpas, por que é difícil falar. Esse clube aqui é sentimento, esse clube aqui foi o que me colocou no cenário. Agradecer aos torcedores, que me mandaram inúmeras mensagens. E a você. Você sabe que é minha esposa, para quem não sabe. Você chorou e vibrou junto comigo", disse Leandro, bastante emocionado. A entrevista foi transmitida ao vivo. O atacante do Confiança marcou o gol decisivo no 1 a 0 sobre o Vitória, em Aracaju.

O atacante está no clube desde 2014 e se tornou ídolo principalmente ao marcar o gol para o acesso do time à Série C de 2015. No entanto, no ano passado Leandro Kivel sofreu uma grave lesão durante a disputa do Campeonato Sergipano e só agora conseguiu voltar a atuar.