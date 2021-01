Equipe da sexta divisão canta Adele para comemorar vitória na Copa da Inglaterra

Para as grandes equipes da Inglaterra pode ser comum chegar à quarta fase da Copa da Inglaterra. Mas para uma equipe da sexta divisão é motivo de comemoração e até cantoria.

O Chorley venceu o Derby County, da segunda divisão, neste sábado, por 2 a 0 e garantiu acesso a mais uma fase da Copa da Inglaterra. E, assim como na fase anterior, quando venceu o Peterborough United, da terceira divisão, os jogadores da pequena equipe comemoram no vestiário cantando "Someone like you", hit da cantora britânica Adele. Veja:

Há quem aponte superstição visando a fase seguinte. Em seu primeiro duelo pela Copa da Inglaterra, a equipe da sexta divisão havia eliminado o Wigan, da terceira. O Chorley é a equipe da divisão mais baixa a se classificar até aqui.

Os gols da equipe do condado de Lancashire, no norte da Inglaterra, foram marcados por Connor Hall, aos 10 minutos do primeiro tempo, e Mike Calveley, aos 39 minutos do segundo tempo.

Connor Hall scores goals He's found the net in the first, second & third round #EmiratesFACup @chorleyfc pic.twitter.com/qozReIHTXl — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2021

"Nós só precisávamos de uma música que fosse especial para a gente e todos a conhecessem. Calhou de ser a música da Adele. É simplesmente ótimo compartilhar isso ao fim do jogo, pela camaradagem. Você precisa dessa união se quiser ganhar grandes jogos", avaliou Andy Preece, diretor de futebol do Chorley.

Eliminado pelo Chorley, o Derby County é treinado pelo ídolo inglês Wayne Rooney e teve grandes baixas para esta partida, uma vez que todo o elenco foi afastado devido a um surto de coronavírus. Jogadores de categorias inferiores foram usados neste duelo.

O sorteio que define os confrontos da quarta fase da Copa da Inglaterra acontece na segunda-feira, dia 11 de janeiro.