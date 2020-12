Erro digitação gera atrito entre Liverpool e governo de país africano

Apenas uma letra foi capaz de causar um problema entre o Liverpool, da Inglaterra, e o governo das Ilhas Maurício, na África. A entidade de promoção turística do país patrocina o clube e não gostou de ver que o endereço do próprio site exibido com erro nas placas de publicidade do estádio Anfield. Em vez de Mauritius, saiu "Mauritus".

O jornal L'Express, um dos mais conhecidos das Ilhas Maurício, criticou nesta quinta-feira o erro. "Trata-se de um contrato publicitário de cerca de 8 milhões de euros entre o Liverpool FC e a Autoridade de Promoção Turística do país. As cláusulas das liberdades concedidas ao clube inglês chocam com o dinheiro do contribuinte mauriciano", referiu o título informativo.

O acordo publicitário fechado entre o clube e o governo do país africano prevê que seja exibido, durante 20 segundos e por seis vezes, um anúncio de promoção do país para atração de turistas. Após o erro, o Liverpool emitiu um pedido de desculpas. Em campo, a equipe venceu por 2 a 1 o Tottenham, pelo Campeonato Inglês.