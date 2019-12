Erro em tatuagem de Gabigol viraliza na web: 'Tatuador era gago?'

A mais nova tatuagem de Gabigol acabou ganhando repercussão nas redes sociais. O craque do Flamengo marcou em sua costela a palavra "brilho", porém, o tatuador colocou duas letras "B".

O erro acabou divertindo os internautas. "Tatuador era gago?", "não posso crer que gabigol tenha uma tatuagem feia dessas", "digite 'Só de ver o Bbrilho no meu olho os falsos já' e deixe seu celular completar a tatuagem do Gabigol". "agora toda vez que vejo foto do gabigol sem camisa reparo na tatuagem Bbrilho", foram alguns dos comentários publicados pelos torcedores no Twitter.

Em uma ilustração divulgada pela Fifa com os desenhos de Kenny Dalglish, Zico, Salah e Gabigol, o ilustrador escreveu a palavra correta e a imagem também viralizou na web. "O desenho não condiz com a realidade porque não está escrito Bbrilho na tatuagem", disse um os internautas. O jogador do Flamengo também compartilhou o desenho em sua conta no Instagram.