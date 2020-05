Espanhol admite problema na volta aos treinos: 'Bola está quadrada'

O atacante espanhol Iñaki Williams, do Athletic Bilbao, revelou nesta segunda-feira que a volta dos times espanhóis aos treinos não tem sido tão fácil. Após a paralisação provocada pelo novo coronavírus, os elencos estão com falta de ritmo e até desaprenderam alguns fundamentos técnicos com a bola, como domínio e passe.

"A bola pareceu quadrada, em vez de redonda. Perdi alguma da sensibilidade, mas o sentimento foi bom. Agora espero pelo regresso dos treinos coletivos", disse em entrevista ao canal Movistar. "Queria voltar a me sentir como um jogador outra vez, sobretudo depois de tantos dias sem estar com os meus colegas", comentou o jogador de 25 anos.

Na Espanha os times voltaram aos trabalhos com uma série de cuidados de isolamento e exames. Ainda não há uma data oficial para as partidas retornarem, porém a imprensa local especula que a possível data para a volta do Campeonato Espanhol seja no dia 12 de junho.