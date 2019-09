Estádio de time amanhece pintado com as cores do maior rival na Argélia

USM Argel e MC Argel fazem o maior clássico do futebol na Argélia, em uma rivalidade de quase 80 anos. O jogo costuma arrastar multidões no país e, se tem a torcida de um time rindo nestes dias é a do MC, que conseguiu uma zoeira do mais alto nível: pintar o estádio do rival com as cores do seu clube.

O USM costuma mandar os jogos no estádio 5 de Julho, o maior da capital do país africano, mas tem uma cancha própria, o estádio Omar Hadadi, com capacidade para 17 mil lugares. A arena tem as cores das bancadas em vermelho e preto, mas amanheceu com o preto trocado pelo verde na manhã desta segunda, 19/08, ficando com as cores do MC.

As suspeitas é de que torcedores do MC tenham se infiltrado no local e feito a mudança durante a madrugada. Os dirigentes do UMS ficaram irritados com a situação, mobilizaram funcionários para pintar as tribunas novamente com o preto presente no escudo.

Além disso, é claro, o USM prometeu investigar para descobrir quem havia feito a brincadeira. Sem sombra de dúvida, algo a mais para esquentar o próximo clássico, que será disputado no mês de setembro.