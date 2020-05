Estádios de Londres terão de jogar fora 350 mil litros de cerveja

A falta de jogos pelo Campeonato Inglês e a possível retomada do calendário com jogos sem torcida vai forçar os gestores de estádios a se livrarem de litros e mais litros de cerveja. Segundo o jornal The Sun, apenas quatro praças esportivas de Londres terão de jogar fora o equivalente a R$ 18 milhões da bebida, que foi comprada antes da paralisação pelo novo coronavírus e perderá a validade.

A estimativa é que os estádios Wembley, Emirates, Craven Cottage (do Fulham) e o Olímpico precisem se desfazer de cerca de 700 mil copos de cerveja, algo em torno de 350 mil litros. Um fator que contribuiu para o desperdício é a falta de manutenção continua dos equipamentos e recipientes que armazenam a cerveja. Os estádios ficaram completamente fechados e sem a presença de funcionários.

De acordo com o The Sun, os estádios costumam ter estoque de cerveja capaz de atender a demanda antecipada de até quatro partidas. Geralmente, os locais chegam a manter guardados mais de 2 milhões de litros da bebida. O mesmo prejuízo vai atingir alguns pubs nos arredores das praças esportivas.