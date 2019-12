'Estamos esperando Ibrahimovic ver o que quer', explica dirigente do Milan

O diretor esportivo do Milan, Frederic Massara, afirmou neste domingo que o clube está esperando uma decisão do atacante Zlatan Ibrahimovic, ao comentar sobre a possível contratação do sueco nas próximas semanas.

Ibrahimovic, que está sem clube desde o término do contrato com o Los Angeles Galaxy, explicou em entrevista concedida recentemente que voltará a jogar na Itália e que está conversando com a família para decidir qual será o clube.

"Não há novidades, não há negociação. É um momento de reflexão (de Ibrahimovic) e o Milan está esperando para ver o que ele quer fazer. Estamos esperando", comentou Massara à Sky Sports.

O dirigente informou que, em termos de burocracia, Ibrahimovic está livre para assinar e competir por um clube a qualquer momento, inclusive antes do começo oficial da próxima janela do mercado de transferências.

"É possível, mesmo que neste momento faça pouco sentido porque ele está há muito tempo sem jogar. Precisaria treinar, seria considerado um reforço para janeiro", opinou.

O Milan é um dos clubes interessados na contratação do atacante sueco, assim como Napoli e Bologna. Ibrahimovic, hoje com anos, já jogou na Itália com as camisas de Juventus (2004 a 2006), Inter de Milão (2006 a 2009) e Milan (2010 a 2012)./Com informações da EFE