Estátua de Ibra em Malmo volta a ser vandalizada: desta vez, foi derrubada

Os torcedores do Malmo seguem demonstrando sua raiva com Ibrahimovic. Pela terceira vez em três meses, a estátua do atacante em frente ao estádio do clube foi vandalizada, e, desta vez, com mais sucesso: chegaram a derrubar a peça que ficou apenas com os pés no pedestal.

A estátua caiu sobre uma cerca, que ficou destruída. Além de levá-la abaixo, os torcedores também cobriram a cabeça do Ibrahimovic metálico com uma camisa da seleção sueca e picharam as palavras 'take away' ('leve embora') no chão.

Oct 9: Swedish club Malmo put up a statue of Zlatan Ibrahimovic outside their stadium Nov 26: Zlatan announces he’s bought shares in rival club Hammarby Nov 27: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue Dec 22: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue…again Jan 5: pic.twitter.com/6tRiWz8nT7 — B/R Football (@brfootball) January 5, 2020

O time sueco revelou o atacante e o homenageou com uma estátua em frente ao estádio Eleda, inaugurada em 9 de outubro de 2019. Um mês e meio depois, Ibra comprou parte das ações do Hammarby, rival do Malmo, o que enfureceu os torcedores do primeiro clube do centroavante.

No dia seguinte, a estátua foi incendiada e apareceu com uma sacola na cabeça e um assento de vaso sanitário no ombro. Em dezembro, vândalos tentaram serrar o pé da estátua, sem sucesso, mas levaram um dos dedos do pé e o nariz. Agora, finalmente conseguiram derrubá-la.

Recentemente, Ibrahimovic deixou o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e voltou ao Milan, onde aguarda a oportunidade de reestrear.