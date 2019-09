Estilo Vivi Guedes! Galvão Bueno faz post pago em novo projeto da Globo

O narrador Galvão Bueno usou a sua conta oficial no Instagram para publicar um post pago pela primeira vez nesta semana. A divulgação faz parte de uma nova aposta da Globo: vender ações comerciais nas redes sociais dos "influenciadores" da emissora para patrocinadores de transmissões de futebol.

Galvão Bueno divulgou uma foto ao lado de um dos modelos de carro da Volkswagen. "O #JettaGLI me acompanhou pelas estradas do país para entrevistar grandes campeões mundiais. Obrigado, @vwbrasil. Até a próxima!", escreveu.

O novo formato de publicidade liberado pela Globo é similar ao usado na conta da personagem Vivi Guedes, interpretada por Paolla Oliveira, na novela "A Dona do Pedaço". A personagem faz posts pagos em seu perfil no Instagram para mais de um milhão de seguidores.

Nas apostas esportivas, Galvão Bueno é considerado o principal "influenciador" da emissora. Sua conta no Instagram tem 830 mil seguidores. Os outros influenciadores são: "Felipe Andreoli (1 milhão de seguidores), Caio Ribeiro (550 mil), Gustavo Villani (425 mil) e Alex Escobar (182 mil).

O plano oferecido aos patrocinadores inclui 30 stories e oito posts no ao longo de 2020. Ou seja, a publicação paga feita por Galvão Bueno é a primeira de muitas outras que ainda serão publicadas no perfil do narrador.

A partir de 2020, toda a equipe esportiva da Globo estará integrada com as propagandas publicitárias dos seis patrocinadores nacionais de futebol. "Os patrocinadores do Projeto Futebol 2020 poderão contratar o casting da Globo (Galvão Bueno, Caio Ribeiro, Roger Flores, Júnior, Cléber Machado e Casagrande) para realização de campanhas publicitárias em seus segmentos", propõe o plano comercial da emissora.