Corinthians relembra o primeiro jogo de Ronaldo pelo clube

O Corinthians relembrou um dos momentos marcantes para o clube nesta quarta-feira. Em sua conta nas redes sociais, o time alvinegro compartilhou imagens da estreia de Ronaldo Fenômeno na equipe, em 2009.

Ronaldo vestiu a camisa do Corinthians há 11 anos na partida contra o Itumbiara-GO, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Corinthians garantiu a vitória por 2 a 0. Vale lembrar que o clube também levou a taça da competição naquele ano.

"11 anos desta estreia F-E-N-O-M-E-N-A-L! Contra o Itumbiara-GO, pela Copa do Brasil, nosso Ronaldo fazia seu primeiro jogo com o manto alvinegro", escreveu o Corinthians nas redes sociais. Veja o post:

A publicação ainda conta com uma ironia aos rivais do clube. "Marque aquele amigo, torcedor rival, que já levou gol (ou gols, né?) do Fenômeno", acrescentou o clube. Pelo Corinthians, Ronaldo disputou 69 partidas e balançou as redes 35 vezes.