Estrela de reality estreia e ajuda equipe da 4ª divisão a eliminar Leeds

Apresentador e estrela de reality show Mark Wright fez sua estreia no futebol profissional e ajudou o Crawley, da 4.ª divisão a eliminar o Leeds United, de Marcelo Bielsa, da Copa da Inglaterra.

Wright tem 33 anos e passou por diversos clubes nas categorias de base, entre eles Arsenal, Tottenham e West Ham, porém sua carreira na televisão acabou modificando seus planos e adiando a realização deste sonho.

Pela terceira fase da competição, o Crawley entrou em campo como zebra e venceu a equipe da primeira divisão por 3 a 0, tendo marcado todos os gols no segundo tempo.

Mark Wright entrou já com o tempo regulamentar estourado, atuando pelos minutos restantes dos acréscimos.

O apresentador fez sucesso ao participar do reality show britânico The Only Way is Essex, que acompanhava a vida de algumas pessoas do condado de Essex, distante cerca de 53 quilômetros de Londres. Além disso, Wright apresentou outros realities e trabalhou como correspondente no programa Extra, distribuído pela Warner Bros.

O Crawley agora aguarda a definição de seu adversário. Nesta segunda-feira será realizado o sorteio que revela os duelos da quarta fase da Copa da Inglaterra. E Mark Wright poderá ganhar mais alguns minutos em campo.