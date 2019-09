Eto'o coloca Ronaldo e Messi como 'melhores da história' do Barcelona

Samuel Eto'o, ex-atacante do Barcelona, disse em entrevista para a rádio espanhola SER que Ronaldo Fenômeno é o melhor jogador da história junto com Lionel Messi. O camaronês fez a comparação ao ser perguntado se seria o melhor camisa 9 da história do clube.

"É uma grande honra para mim, vendo todos os grandes jogadores que passaram pelo time, como Ronaldo, o Fenômeno, que para mim é o melhor jogador da história junto com o Messi", disse Eto'o.

O ex-jogador também fez muitos elogios a outras lendas do clube catalão. Sobre Xavi, o camaronês disse que espera que o ex-meia assuma o comando da equipe no futuro "Se eu vejo ele treinando o Barcelona no futuro? Se ele não o fizer, o matarei". Voltando as comparações, ex-camisa 9 do Barça ainda afirmou que Iniesta e Xavi eram do mesmo nível de Cristiano Ronaldo, Messi e Zidane. Outro ex-companheiro citado foi o goleiro Victor Valdés, "Sempre digo em minhas entrevistas que a imprensa foi muito injusta com meu irmão Víctor Valdés. Ele salvava cinco ou seis gols importantes por partida em cada temporada", disse.

Quando questionado se ainda acompanha as partidas do Barcelona, Eto'o respondeu de forma apaixonada: "Vejo todos os jogos do Barça, e é óbvio que um dia voltarei, não será amanhã, nem depois, mas voltarei ao clube. Como, eu não sei".