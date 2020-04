Eto'o revela que seus conselhos mudaram carreira de Lionel Messi

O ex-jogador de futebol Samuel Eto’o revelou que seus conselhos mudaram a carreira de Lionel Messi. Apesar de não ter dito quais conselhos específicos foram dados, o camaronês afirmou que o próprio argentino havia confirmado essa alegação, recentemente.

“Nós já sabíamos, naquela época, que ele, um dia, se tornaria o que é hoje. Recentemente, ele disse que foi graças aos meus conselhos - que não vou revelar aqui - que sua carreira mudou. Mas ele sempre teve talento e trabalhou duro para isso", disse Eto’o, em entrevista à LaLiga.

O ex-Barcelona aproveitou para elogiar seu antigo companheiro de equipe e disse que Messi não mudou com o passar dos anos. Eto’o afirmou estar orgulhoso de poder presenciar a história que seu amigo tem escrito no futebol. "Na minha opinião, ele não mudou nada. Continua sendo aquela boa pessoa que conheci, e ainda conheço. Fico orgulhoso por ver a história que ele está escrevendo.”

Para finalizar, o camaronês revelou que acredita ser quase impossível superar o legado deixado por Messi e contou que sua admiração pelo craque transcende as quatro linhas. “Todo mundo o aprecia como jogador, mas ele é um cara maravilhoso e tenho orgulho de ainda estar entre os amigos dele”, disse Eto’o, que acrescentou: "Vai ser muito difícil, até impossível, superar seu legado".

Messi deu seus primeiros passos no futebol profissional ao lado de Eto’o. Junto a ele, o argentino marcou seu primeiro gol no Campeonato Espanhol e conquistou seu primeiro título da Laliga. O camaronês aposentou as chuteiras em 2019, somando 443 gols ao longo de sua carreira.