Everton Cebolinha tatua águia na mão para celebrar chegada ao Benfica

O atacante Everton Cebolinha, ex-Grêmio, adotou uma forma diferente para celebrar a chegada ao novo clube, o Benfica. Em transferência que custou mais de R$ 100 milhões, o jogador agora pertence ao clube português e para marcar esta nova fase, ele decidiu fazer uma tatuagem da águia, um dos símbolos do time.

Nas imagens divulgadas pelo clube, o atacante aparece com um livro para escolher qual desenho será tatuado. Após a definição, Everton passa a receber o desenho na sua mão direita. O jogador tem várias outras tatuagens pelo corpo, como nos braços, além de uma pequena cruz no lado esquerdo do rosto.

No Benfica, Everton vai trabalhar com um grande conhecedor do seu futebol. O técnico do Flamengo Jorge Jesus está de volta ao clube para comandar a equipe na próxima temporada europeia.