Everton Ribeiro revela gravidez de esposa e torcida do Flamengo festeja

Everton Ribeiro, do Flamengo, anunciou, no último domingo (12), que será pai novamente. Em suas redes sociais, o meio-campo publicou uma mensagem de sua mulher, Marilia Nery, que revela estar grávida há mais de quatro meses. Este será o segundo filho do casal.

“E nesse dia tão lindo, temos a felicidade de compartilhar mais uma benção nas nossas vidas com vocês: Antônio vem aí! ‘Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá.’ Felicidade que não cabe em nós!”, escreveu Marilia.

A criança irá se chamar Antônio e já tem tudo para se tornar o futuro talismã da torcida rubro-negra junto ao seu irmão, Augusto, que completará dois anos no mês de maio.

Em 2019, Baby Guto, como foi apelidado, tornou-se protagonista no Flamengo. O garoto, de um ano, esteve presente nos gramados em todas as conquistas da equipe carioca e virou xodó dos torcedores.

BABY GUTO: 1 LIBERTADORES, 1 BRASILEIRO EU N ESPERO MENOS Q UM MUNDIAL DO BABY TONHO https://t.co/P8UnsP7Khc — Poetas (@PoetasFla) April 12, 2020

Caso a gravidez ocorra no período previsto, Antônio nascerá em setembro, tendo em vista que a gestação de Marilia está na 17ª semana. O casal está casado há seis anos.