Éverton Ribeiro usará camisa 007 em homenagem a Sean Connery

O cinema teve uma grande perda neste sábado. Morreu o ator Sean Connery aos 90 anos. Vencedor de um Oscar, Connery fez sucesso interpretando James Bond, o agente secreto 007. Para fazer uma singela homenagem ao ator, o Flamengo anunciou que no jogo deste domingo contra o São Paulo, o meia Éverton Ribeiro usará às costas o número 007, em vez do seu tradicional 7.

Éverton Ribeiro tem sido um dos grandes destaques do clube rubro-negro desde a temporada passada, quando conquistou os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Nas últimas convocações, tem sido lembrado por Tite para vestir a camisa da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A partida é válida pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá bola rolanda a partir das 16h, no Maracanã. O Flamengo disputa o topo da tabela e, nesta altura da competição, tem como principais rivais Internacional, Atlético-MG e São Paulo, que teve jogos adiados devido a compromissos pela Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.