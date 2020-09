Evra afirma que Zaha saiu do United por rumores de affair com filha de técnico

Wilfried Zaha era um jovem promissor na temporada 2013-14, mas teve poucas chances no Manchester United com o técnico David Moyes, jogando apenas quatro jogos e logo sendo emprestado ao Cardiff. Patrice Evra, que jogava pelo clube na época, disse que o que atrapalhou a carreira do atacante no time de Manchester foi um boato de que ele teria um relacionamento com a filha do treinador.

"Eu lembro que o que arruinou a carreira no Manchester United foi quando houve esse boato, verdadeiro ou não, de uma relação dele com a filha de David Moyes. Porque na pré-temporada eu lembro que ele estava jogando todo jogo mas quando a notícia saiu, ficou fora dos jogos e desapareceu. Ele teria sido uma excelente troca para o United", comentou Evra no canal Sky Sports, antes da partida entre o United e o Crystal Palace, clube pelo qual Zaha joga atualmente, neste sábado.

Zaha já negou esse boato anteriormente, disse que nunca conheceu a filha de Moyes pessoalmente e que o boato havia sido espalhado por pessoas que nunca foram ao campo de treinamento. Por isso, a Sky Sports publicou uma nota pedindo desculpas pela afirmação de Evra e afirmando que acreditam na versão do jogador do Crystal Palace.

Ao menos, no jogo contra o antigo time, Zaha fez valer duas vezes a lei do ex, garantindo o triunfo do Crystal Palace contra o Manchester United por 3 a 1. A equipe londrina chegou a seis pontos em duas rodadas do Campeonato Inglês, já que havia vencido o Southampton na estreia por 1 a 0.