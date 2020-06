Ex-astro do futebol francês se torna técnico de time da quarta divisão

Jean-Pierre Papin, ex-astro do futebol francês e vencedor da Bola de Ouro em 1991, será o próximo técnico do C'Chartres, um time da quarta divisão da França (National 2), anunciou a entidade nesta terça-feira. Papin, de 56 anos, assinou por uma temporada com a opção de outras duas, disse o clube.

O ex-artilheiro do Olympique de Marselha, Milan e Bayern de Munique, entre outros, iniciou sua carreira como treinador liderando um time amador de Arcachon. Depois, subiu para o Strasbourg (2005-2006), na Ligue 1, antes de assumir o comando do Lens, com o qual foi rebaixado para a Ligue 2 (2007-2008).

Em dezembro de 2009, o ex-jogador que já vestiu a camisa da seleção francesa em 54 partidas assumiu o Châteauroux, que ele manteve na Ligue 2. Mais tarde, Papin deixou de trabalhar como técnico para se tornar comentarista de televisão e se dedicar à sua fundação para ajudar crianças com paralisia cerebral (uma doença que afeta uma de suas filhas).

"Tive experiências muito boas, outras ruins. No futebol, o passado é rapidamente esquecido. Se você sair deste círculo, é difícil voltar. Toda vez que aconteceu comigo em minha carreira, comecei pela base (...) que é o que preciso agora", disse o ex-jogador para justificar seu retorno na quarta divisão do futebol francês.