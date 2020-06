Ex-capa da revista 'Playboy' compra clube da elite do futebol romeno

Antiga modelo da revista masculina Playboy, a romena Anamaria Prodan-Reghecampf se tornou nesta semana dona de um time de futebol da elite do futebol local. Aos 47 anos, a empresária concluiu a compra do Hermannstadt, equipe fundada há apenas cinco anos, mas que amargou nos últimos anos seguidos fracassos financeiros e está atualmente com uma dívida de cerca de R$ 5 milhões, segundo a imprensa romena.

Anamaria tem 47 anos e um currículo de várias experiências no futebol. Antes de comprar o clube, ela atuava como empresária de jogadores romenos e atuou como intermediária em transferências importantes de jogadores locais para clubes do exterior. Um dos principais clientes dele foi o atacante Adrian Mutu, estrela do Chelsea no começo dos anos 2000.

No passado, a atual dona do time fez alguns trabalhos para a edição romena da revista masculina. Além disso, Anamaria tem como relação com o futebol ser casada com o ex-atacante Laurențiu Reghecampf, que atualmente trabalha como técnico no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.