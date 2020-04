Ex-colega de Cristiano Ronaldo, Kaká diz que Messi é o melhor do mundo

Na eterna discussão entre quem é melhor entre Messi e Cristiano Ronaldo, normalmente quem joga ou jogou com um deles tende a tomar partido do (ex-)companheiro de equipe. No entanto, Kaká quebrou essa escrita durante uma live no perfil da Fifa no Instagram.

Na transmissão, o ex-jogador brasileiro afirmou preferir o futebol do argentino, em detrimento do português, que foi seu colega de time no Real Madrid. "Para mim é o mais incrível que existe. Eu joguei com o Cristiano (Ronaldo) e ele é realmente incrível, mas fico com o Messi. É um gênio, talento puro", opinou o brasileiro.

No entanto, Kaká não deixou de fazer elogios ao atual camisa 7 da Juventus. "Cristiano é uma máquina. Sempre quer vencer, quer jogar e ser o melhor", exaltou.

Kaká on Cristiano Ronaldo & Lionel Messi (full clip from FIFA): pic.twitter.com/hJY82uzmPG — . (@RKaka22i) April 3, 2020

Kaká jogou com Cristiano Ronaldo no Real Madrid entre 2009 e 2013, período em que não conseguiu se destacar devido a muitas lesões. O brasileiro foi o último a ser eleito melhor do mundo (em 2007) antes do português e de Messi dividirem os prêmios por dez anos consecutivos.