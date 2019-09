Ex-funcionário de Dembélé critica estilo de vida do jogador: 'não tem controle'

Contratado pelo Barcelona há duas temporadas com a expectativa de que substituísse Neymar à altura, Ousmane Dembélé até agora não correspondeu ao que o clube tinha projetado, e, pior ainda, se envolveu em diversas polêmicas. Uma explicação da atitude do atleta veio de Mickael Naya, ex-cozinheiro do jogador, que criticou o estilo de vida que ele leva.

“Ousmane e seu entorno ficam se dizendo que, em qualquer situação, serão criticados independente do que acontecer. Então isso cresce neles. Eles são ricos. Eles não ligam”, relatou Naya em entrevista ao jornal Le Parisien.

“Ousmane é um bom menino, mas não tem a vida em suas mãos. Ele vive constantemente com seu tio e seu melhor amigo, que não ousam dizer nada a ele”, reclamou o cozinheiro, que foi o quarto a ser demitido pelo jogador.

Ele também falou sobre as precauções necessárias a um atleta, que o francês não seguiria integralmente. “Eu nunca vi álcool, mas ele não respeita todos os seus repousos necessários, não tem um alto nível de estrutura ao seu redor. Quando está sem seus amigos, Ousmane é completamente diferente. Ele é curioso, aberto e educado”, concluiu Naya, com um tom elogioso.

Dembélé se envolveu em uma polêmica recentemente após sofrer uma lesão. Em vez de fazer o tratamento, o jogador viajou para Dacar, no Senegal, com os amigos.