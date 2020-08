Ex-Globo e SporTV, 'Cartolouco' estará no reality show A Fazenda, diz site

Lucas Strabko, o 'Cartolouco', será um dos participantes do reality show A Fazenda, da TV Record, segundo o portal UOL. Strabko foi apresentador do programa 'É Gol' no SporTV e era conhecido pelas reportagens irreverentes que produzia também para a Rede Globo, muitas vezes no meio dos torcedores na arquibancada durante jogos do Brasileirão.

Strabko começou na Globo como estagiário, produzindo vídeos para as redes sociais do fantasy game Cartola FC. Posteriormente, ele passou a apresentar o programa É Gol ao lado de Domitila Becker e participar de quadros mais descontraídos da Globo e do SporTV. Por vezes, se excedia na empolgação nas matérias que produzia e levava broncas da emissora, como quando chamou o Fortaleza de 'pequenininho' enquanto estava em um jogo do Ceará.

Em abril de 2020, Cartolouco foi visto fazendo uma 'guerrinha' de álcool-gel com um colega na redação da Globo, enquanto a repórter Lizandra Trindade falava ao vivo no SporTV. Por conta disto e de outros problemas, foi suspenso e posteriormente demitido.

Desde então, Strabko passou a produzir conteúdo para a internet e já havia dito que gostaria de participar de A Fazenda. Segundo o Uol, o Cartolouco e os outros 19 participantes do programa já estão isolados em um hotel de São Paulo, como precaução contra o coronavírus. O reality deve estrear no dia 8 de setembro.