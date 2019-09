Ex-goleiro Marcos corneta Palmeiras e pede saída de jogadores

Após ser eliminado da Libertadores, o Palmeiras entrou em campo para encarar o Flamengo neste domingo, no Maracanã, e foi presa fácil. O time perdeu por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro e foi cornetado até pelo ex-goleiro Marcos, que chegou a pedir a saída de jogadores.

Em sua conta no Instagram, o ídolo do Palmeiras reclamou após a derrota do clube. "Meu time tá sem coragem até pra reclamar que não foi pênalti", escreveu, se referindo ao momento em que Diogo Barbosa se chocou com Rafinha na grande área, lance que gerou o terceiro gol da equipe carioca.

Nos comentários da publicação, Marcos respondeu um torcedor e afirmou que gostaria de ver novos jogadores no elenco palmeirense e a demissão de outros atletas. "Nada, produção véio, tá cheio de acomodado lá, faz a rapa, trás outros (sic)", disse.

O próximo jogo do Palmeiras será no sábado, contra o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Apesar da derrota para o Flamengo, o time ocupa a quinta colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.