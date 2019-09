Ex-goleiro Marcos provoca Corinthians na web: 'Vamos de suquinho'

O Corinthians foi surpreendido pelo Independiente Del Valle nesta quarta-feira sendo derrotado por 2 a 0 e se complicou na semifinal da Copa Sul-Americana. Após o resultado, o time paulista virou piada nas redes sociais. Até o ex-goleiro Marcos entrou na brincadeira.

Marcos, ídolo do Palmeiras, aproveitou os memes para também zoar o rival nas redes sociais. No Instagram, compartilhou uma montagem onde ele aparece bebendo e exibindo a marca de suco com o nome do time equatoriano no copo. Na legenda, o ex-goleiro brincou: "Quarta feira realmente não é dia de beber cerveja, 'vamo' de suquinho hoje?", escreveu.

Nos comentários da publicação, torcedores do Palmeiras aproveitaram a piada e corintianos aproveitaram para rebater Marcos. "Você tem moral para zoar Marcão. Sou corintiano, mas sou seu fã. Cuidado pra não engasgar na próxima semana", comentou um dos internautas. "Que deselegante com o co-irmão", reagiu outro.

Em campo, a equipe equatoriana foi mais organizada, soube anular o lado direito ofensivo corintiano e teve coragem para atacar. Com dois gols de Torres, um no primeiro e outro no segundo tempo, o Del Valle deu um grande passo para a final da competição.