Ex-ídolo e atual rejeitado: torcida do Ceará faz campanha #LiscaNão

Um dos técnicos mais identificados com o Ceará nos últimos anos, Lisca Doido vive um momento bem diferente em sua carreira. Bastou seu nome ser cotado para voltar ao clube (substituindo Enderson Moreira) para torcedores iniciarem uma campanha nas redes sociais com a hashtag #LiscaNão.

No geral, os torcedores acreditam que a contratação de Lisca, que já passou pelo clube duas vezes, seria um retrocesso. O treinador salvou o time do rebaixamento para a Série C em 2015 e para a Série B em 2018, mas isso não parece ser o suficiente para ter seu nome lembrado.

Além de Lisca, outros nomes cotados para assumir o comando do Ceará são Jair Ventura e Vagner Mancini. A diretoria do Ceará promete anunciar o novo treinador o mais rápido possível.

Dois motivos pra não querer o Lisca de volta: 1 - Tenha memória 2 - Acompanhe seu time além das 4 linhas.#LiscaNão — Janna (@JannaQueirozz) October 2, 2019

Errar não é humano, depende de quem erra! Trazer o o Lisca é esquecer tudo que aconteceu internamente no clube, a todos que estão à frente do Ceará, não nos subestimem! #liscanao #somostorcida pic.twitter.com/WXSxyNiNr9 — Torcida Cearamor (@CearamorOficial) October 2, 2019

e afasta mais e mais o torcedor do estádio com suas escolhas sem sucesso algum. Não queremos Lisca, queremos um treinador que venha para nos respeitar e honrar o escudo do Ceará Sporting Club. Atenciosamente, páginas em prol do Ceará Sporting Club. #LiscaNão pic.twitter.com/xIzyFhZ3ii — Nathan 23/45 ????? (@NathanCearamor) October 2, 2019