Ex-jogador dinamarquês pode ter transmitido coronavírus a 17 pessoas

O ex-meia dinamarquês Thomas Kahlenberg tem sido apontado no país como o suspeito de ter transmitido coronavírus a 17 pessoas, que foram colocadas em quarentena. Aposentado desde 2017, ele esteve no último domingo em uma partida do campeonato local e depois disso, vários torcedores, dirigentes e atletas que estiveram em contato com Kahlenberg passaram a receber cuidados especiais e têm evitado sair de casa.

Das 17 pessoas que estão monitoradas pelo médicos e sem sair de casa, quatro são jogadores profissionais dos times do Lyngby e do Brondby. Kahlenberg é um dos dez casos confirmados da doença no país e esteve na partida entre as duas equipes no último domingo. A presença dele no estádio deixou as duas equipes em alerta para conter a propagação do vírus.

Kahlenberg está com 36 anos e pela seleção dinamarquesa, disputou a Copa do Mundo de 2010 e mais outras duas edições de Eurocopa. Como jogador, teve as principais passagens da carreira pelo Auxerre, da França, e pelo Wolfsburg, da Alemanha.