Ex-jogador do Corinthians pretende montar time formado por indígenas

O ex-jogador do Corinthians José Sátiro do Nascimento, mais conhecido como Índio, pretende montar um time de futebol profissional formado apenas por indígenas. O ex-lateral, que vive na aldeia Xucuru-Kariri, em Minas Gerais, visitará as demais terras indígenas mineiras, onde fará uma seleção de jovens talentos de até 18 anos.

"São 16 aldeias aqui em Minas Gerais. Quero montar um time para disputar a Copinha e o Campeonato Mineiro. Vamos esperar passar a pandemia. Quando passar, vou a São Paulo para conversar com o Vampeta para começar isso", revelou Índio, ao UOL Esporte, e acrescentou: "Vai ser um time só de índios, temos um campo aqui dentro da nossa aldeia. Vou sair pelas aldeias para pegar um, dois atletas. Vou escolher os melhores. Será uma seleção das aldeias. Aqui tem muito jogador bom".

Além de Vampeta, Índio pretende contar com a ajuda de outro ídolo do Corinthians para idealizar seu projeto, Walter Casagrande, que já se mostrou favorável à pauta. No entanto, em decorrência da pandemia, a ideia de formar uma seleção das aldeias ainda não saiu do papel. O ex-jogador está isolado em Xucuru-Kariri com outras 170 famílias.