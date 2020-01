Ex-jogadores das seleções brasileira e italiana visitam crianças com câncer

Ex-jogadores das seleções brasileira e italiana de 1994 visitaram o Instituto Peter Pan em Fortaleza, no Ceará, nesta quarta-feira. Nomes como Taffarel, Ricardo Rocha, Zola e Costacurta fizeram a alegria de crianças que passam por tratamento de câncer no local.

"Os ídolos da Seleção Brasileira Masters visitaram a Associação Peter Pan. O presidente da FCF, Mauro Carmélio, participou da entrega da camisa autografada ao instituto", divulgou a Federação Cearense de Futebol em sua conta oficial no Twitter.

A seleção brasileira de masters, com craques e ídolos aposentados do futebol nacional, vai enfrentar a Itália nesta quinta-feira. O duelo pretende lembrar o tetracampeonato mundial e contará com ex-jogadores das duas seleções.

Sob o comando do ex-treinador Carlos Alberto Parreira, a seleção brasileira contará com: Taffarel, Gilmar, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, Branco, Mauro Silva, Mazinho, Zinho, Bebeto, Romário, Paulo Sérgio e Viola, todos campeões mundiais em 1994. Outros ex-jogadores da seleção também farão parte do evento: Mauro Galvão, Palhinha e Careca.