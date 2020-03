Ex-Liverpool brinca sobre Ronaldo: 'Equilibrava cinzeiro na barriga'

Peter Crouch, ex-centroavante da seleção inglesa, revelou um momento inusitado de sua vida. Em meio ao tempo livre que a quarentena lhe proporcionou, o ex-jogador contou, em suas redes sociais, que conheceu Ronaldo Fenômeno durante suas férias, em Ibiza, na Espanha. Na ocasião, o brasileiro, cercado de garrafas de cerveja, equilibrava um cinzeiro na barriga.

"Eu o vi na praia. Ele estava no meio de garrafas de cerveja e equilibrando um cinzeiro com a barriga. Toda vez que ele terminava uma bebida, a supermodelo que estava com ele trazia outra imediatamente. Obviamente, não perdi a oportunidade de pedir uma foto. Esperava que ele me reconhecesse, mas não fazia ideia de quem eu era", relembrou Crouch.

A história veio á tona, quando um de seus seguidores emitiu a seguinte pergunta: Com qual jogador gostaria de ter formado dupla de ataque? O ex-jogador não teve dúvidas ao responder. "Ronaldo, o bom, o original. Não sei se nossos estilos combinariam, mas 90 minutos com ele seriam os melhores da minha vida", revelou.

Peter Crouch acumula passagens por Tottenham, Aston Villa, Southampton, Liverpool, Stoke City e Burnley, onde encerrou a carreira, em meados de 2019. Pela Seleção Inglesa, o atacante marcou 22 gols, em 42 jogos disputados.