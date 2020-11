Ex-Palmeiras, Marcos diz ter encontrado algo em que está à frente de Buffon

O ex-goleiro do Palmeiras, Marcos, encontrou algo no qual pode dizer que está à frente de seu colega de profissão Buffon. No Instagram, o ídolo alviverde compartilhou uma imagem do guarda-redes da Juventus com a seguinte frase destacada: "Quando me aposentar, quero terminar a 5ª série escolar. Meus pais enchem o meu saco faz 30 anos".

Buffon revelou essa situação durante uma entrevista, em junho. Marcos, bem humorado, resgatou e brincou com a frase do goleiro italiano. Ele afirmou que, como completou o ensino médio, em termos de escolaridade, estaria em vantagem.

"Pronto, achei uma parada que eu estou na frente do Buffon, parei no 1º colegial, chupa! Boa semana meu povo!", escreveu Marcos, na legenda da publicação. Buffon, que foi campeão da Copa do Mundo de 2006, hoje é reserva na Juventus. Seu contrato com a equipe de Turim se estende até meados de 2021, data em que deve anunciar sua aposentadoria.