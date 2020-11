Ex-São Paulo diz que se recusa a trocar camisa com rivais após jogo

O zagueiro brasileiro Aderllan Santos, que passou pelo Valência e São Paulo, diz que trocar de camiseta com o rivais após o final do jogo "não tem sentido". Segundo o atleta, ele já recusou um pedido para trocar o seu uniforme com o craque o Neymar.

Durante uma entrevista a agência EFE, o jogador do Rio Ave, de Portugal, afirmou que não deseja ficar com a lembrança daqueles de que não gosta ou não é seu amigo. Apesar disso, ele diz que costuma receber pedidos para trocar de uniforme ou dar presentes.

"Se eu não troco de camiseta com ninguém? Agora troco mais para dar a um amigo ou algo assim. Não para mim. Olha, um amigo me ligou para trocar de camisa no jogo do Barcelona com o Neymar e eu disse 'não, não posso'", afirmou Aderllan.

"Quando o jogo acaba, eu vou embora. Se ele fosse meu amigo, sim, mas se ele não é meu amigo, não tem sentido para mim. Tenho camisas que foram oferecidas por Marcelo, Danilo... depois do jogo, mas trocar a camisa com alguém que não conheço para mim não tem sentido", complementa o jogador.