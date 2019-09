Ex-técnico da França dá conselho a Neymar para 'fazer as pazes' com a torcida

Neymar fez parte da maior novela recente do futebol mundial. O jogador sondado pela Juventus, procurado pelo Real Madrid e alvo de investidas insistentes do Barcelona acabou por ficar no Paris Saint-Germain, já que o clube não aceitou nenhuma proposta. Agora, para fazer as pazes com a torcida, Raymond Domenech, ex-técnico da França, dá dicas ao craque.

"É claro que há uma grande dimensão de torcedores a serem levados em conta e, na minha opinião, ele devia esclarecer o mal-entendido com eles. Até Thiago Silva disse que cometeu erros de comportamento. Nos jogos, ele continua excepcional, logo, poderá fazer 'as pazes' com os torcedores ao admitir que errou", disse Domenech em entrevista ao L'Equipe.

Para Domenech, Neymar precisa admitir que cometeu erros. "Ele podia dizer algo do gênero 'Cometi um erro, mas vou mostrar do que sou realmente capaz de fazer'. Neymar tem agentes de comunicação e tradutores com ele. Mesmo que ele o diga em português já seria ótimo, pois os adeptos ficaram desapontados com o seu comportamento", completa o ex-treinador.

Neymar segue com a seleção brasileira para a disputa de amistosos. Na madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), o jogador entrou em campo apenas aos 17 minutos do segundo tempo na partida contra o Peru. O jogo terminou com derrota brasileira por 1 a 0.